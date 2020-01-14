السلطات الإيرانية تعتقل ابن المعارض الإيراني مهدي كروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت ابن المعارض الإيراني مهدي كروبي.



وجرى اعتقال حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، للمرشد الإيراني للتنحي بسبب أسلوب معالجته لحادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.

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جاء هذا في وقت تشهد شوارع العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها، ورحيل المرشد علي خامنئي، بعد دعوات من المعارضة.

وطالب المحتجون المرشد علي خامنئي بالتنحي، وأظهرت لقطات مصورة على "تويتر" المئات أمام جامعة "أمير كبير" في طهران وهم يهتفون "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى خامنئي".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، طالت الهتافات مسؤولي النظام، ومنها "نعم لإقالة المسؤولين غير الأكفاء"، و"اخجل من نفسك أيها الحرس الثوري ودع البلاد وشأنها"، و"لم نقدم الضحايا لنتصالح ونعبد المرشد القاتل"، و"استقل يا عديم الشرف"، و"الموت للكاذبين".