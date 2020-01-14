بعد اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو.. ليبيا إلى أين؟

تضمنت مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، التي أثمرت عنها المشاورات في موسكو، التزام طرفي النزاع بوقف إطلاق النار والتخلي عن كافة العمليات الهجومية.

وجاء في مسودة الاتفاق، التي نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية مقتطفات منها، اليوم الاثنين، أن المشاركين في محادثات السلام الليبية بموسكو اتفقوا على الالتزام بوقف العمليات القتالية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 12 يناير، بدون شروط مسبقة.

وتنص مسودة الاتفاق على وقف كافة العمليات الهجومية والسعي إلى خفض التصعيد على جميع الاتجاهات.

كما اتفق الطرفان على تحديد خط تماس يضمن وقفا ثابتا لإطلاق النار، ودعم ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الاستقرار على الأرض وتطبيع الأمور في طرابلس والمدن الأخرى، والانتقال إلى تخفيض منسق للتصعيد. ومن المقرر تشكيل لجنة عسكرية لهذا الغرض، حسب الوثيقة.

وتقضي المسودة بتشكيل فرق عمل لصياغة شروط التسوية السياسية الليبية وحل القضايا الإنسانية وإعادة إعمار الاقتصاد، وذلك من خلال التفاوض.

يذكر أن المحادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع الروسيين والتركيين والأطراف الليبية في موسكو تمحورت حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب المحادثات أن فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الاتفاق، فيما طلب الطرف الآخر المتمثل بخليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح مهلة حتى صباح يوم الغد لدراسة مسودة الاتفاق.

توقيع الإتفاق

ذكرت موسكو أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، وقتا إضافيا لدراستها.

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وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو: "أود الإعلان عن تقدم تم تحقيقه حتى هذه اللحظة.

وجرت مشاورات مكثفة بمشاركة الطرفين الليبيين بدعم من وزراء الخارجية والدفاع للجمهورية التركية والاتحاد الروسي. وتم خلالها النظر في وثيقة تسمح بتحديد المسائل المتعلقة بنظام وقف إطلاق النار، الذي تم إعلانه في منتصف ليل 12 يناير استجابة لدعوة من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يتضمنها بيانهم المشترك عقب اللقاء بينهما يوم 8 يناير في اسطنبول".

وأوضح لافروف: "تمت دراسة مشروع الوثيقة النهائية هذه لاجتماعات اليوم بشكل مفصل، ومثل موضوعا لمفاوضات جديدة للغاية، ويمكننا اليوم الإعلان عن تحقيق تقدم معين".

وذكر وزير الخارجية الروسي أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا على الوثيقة، بينما ينظر كل من قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، عقيلة صالح، على هذه الوثيقة بشكل إيجابي وطلبا وقتا إضافيا قليلا حتى صباح اليوم المقبل لتحديد موقفهما من التوقيع عليها".

وأعرب لافروف عن أمله في أن "يحمل هذا القرار طابعا إيجابيا"، مضيفا أن ممثلين عن روسيا وتركيا سيواصلون تقديم دعم للطرفين في تطبيق الاتفاقات، التي تجري المفاوضات حولها الآن".

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أن المفاوضات في موسكو شهدت إعداد مسودة وثيقة تتضمن تفاصيل وشروط وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وفد "الجيش الوطني الليبي" ومجلس النواب طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.

وقال تشاووش أوغلو: "في حال توقيع حفتر على هذه الوثيقة صباح غد، سنحقق، نتيجة المبادرة التي تقدم بها الرئيسان التركي والروسي، تحمل كل من حفتر والسراج الالتزامات الضرورية واستمرار نظام الهدنة والانتقال إلى العملية السياسية".

وأكد تشاووش أوغلو أن هذه العملية لتسوية الأزمة الليبية ستأتي بدعم وتعاون من قبل تركيا وروسيا.