بيلوسي: تحقيقات عزل ترامب وصلت لأدلة كافية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي بأن "جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله"، مشيرة الى أن "رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين بحق ترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه".
وذكرت قناة "الحرة" أن "بيلوسي ستلتقي اليوم نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ".
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