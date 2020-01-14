خارجية اليونان: اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود غير شرعي

دعا ​وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس​ إلى "اعتبار الاتفاق بين ​تركيا​ و​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية غير شرعي"، مشيرا الى أنه "من المهم بالنسبة إلينا، إلى جانب ​السلام​ في هذا البلد المطل على ​البحر المتوسط​، الاعتراف ببطلان ما يسمى بالمذكرتين، وعملنا في المنطقة يهدف إلى تحقيق ذلك".

وفي أعقاب مباحثاته مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في ​أثينا​، أعلن أنه "ينوي بحث هذا الموضوع مع قيادات ​المغرب​ و​الجزائر​ وتونس في وقت لاحق"، مشيرا إلى أن "الاتفاق بين ​أنقرة​ و​طرابلس​ ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول في منطقة المتوسط ويزعزع الأوضاع في ​ليبيا​ وفي المنطقة بشكل عام".