خارجية اليونان: اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود غير شرعي

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى "اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية غير شرعي"، مشيرا الى أنه "من المهم بالنسبة إلينا، إلى جانب السلام في هذا البلد المطل على البحر المتوسط، الاعتراف ببطلان ما يسمى بالمذكرتين، وعملنا في المنطقة يهدف إلى تحقيق ذلك".
وفي أعقاب مباحثاته مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في أثينا، أعلن أنه "ينوي بحث هذا الموضوع مع قيادات المغرب والجزائر وتونس في وقت لاحق"، مشيرا إلى أن "الاتفاق بين أنقرة وطرابلس ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول في منطقة المتوسط ويزعزع الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام".
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