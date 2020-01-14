الجمهورية: "الوطني الحر" معترض على حكومة تكنوقراط ومتمسك بحكومة سياسية مطعمة باختصاصيين

أكدت أوساط "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الجمهورية"، إعترضها على ​حكومة تكنوقراط​، وبالتمسّك بحكومة سياسية مطعمة باختصاصيين تكون قادرة على مواجهة التحديات في ظلّ الوضع الإقليمي المتوتر.

ويؤخذ في أوساط التيّار على رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​، ما يسمّونه "تودّده" نحو ​الحراك الشعبي​، ولكن من دون أن يلقى استجابة يريدها، كما يؤخذ عليه إصراره على توزير شخصيات وصفها إعلام التيّار بأنّها "أسماء ووجوه عفا عليها الزمن وطواها النسيان ومحتها الأيام من لوح ذاكرة اللبنانيين، لأنّها اصلاً لم تنجز ما يحفظها في الذاكرة والدنيا والآخرة".

وردّاً على سؤال حول ما يُحكى عن عدم مشاركة التيّار في الحكومة، قالت أوساط التيّار: "فلننتظر الموقف الذي سيصدر اليوم عن تكتل لبنان القوي".