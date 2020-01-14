ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "كتلة تيار المستقبل ستعقد اجتماعاً موسّعاً اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحضور أعضائها الحاليين والسابقين".
وفي السياق، كشفت مصادر "المستقبل"، انّ "الاجتماع الذي سيعقبه غداء في بيت الوسط، مخصص لإجراء تقييم شامل للمرحلة، والخروج بموقف من كلّ التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة داخلياً على المستويات الحكومية والاقتصادية والمالية، أو على المستوى الإقليمي في ظل التوتر الأميركي الإيراني".
وردّاً على سؤال حول دعوة الأعضاء السابقين الى الاجتماع، قال بعضهم لـ"الجمهورية": "هذه الدعوة بمثابة استدعاء الاحتياط".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: إجتماع لكتلة المستقبل اليوم لإجراء تقييم شامل للمرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.