الجمهورية: إجتماع لكتلة المستقبل اليوم لإجراء تقييم شامل للمرحلة

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "كتلة ​تيار المستقبل​ ستعقد اجتماعاً موسّعاً اليوم برئاسة رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ وحضور أعضائها الحاليين والسابقين".

وفي السياق، كشفت مصادر "المستقبل"، انّ "الاجتماع الذي سيعقبه غداء في ​بيت الوسط​، مخصص لإجراء تقييم شامل للمرحلة، والخروج بموقف من كلّ التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة داخلياً على المستويات الحكومية والاقتصادية والمالية، أو على المستوى الإقليمي في ظل التوتر الأميركي الإيراني".

وردّاً على سؤال حول دعوة الأعضاء السابقين الى الاجتماع، قال بعضهم لـ"الجمهورية": "هذه الدعوة بمثابة استدعاء الاحتياط".