الجمهورية: الرئيس عون أصبح يميل الى عدم التمسّك بدياب

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مطلعين على موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أن "الرئيس عون أصبح يميل الى عدم التمسّك برئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، وانّ استمرار دعمه له مشروط بالتفاهم على نهج مختلف من التأليف الى المضمون"، كاشفين أن "لدى عون حلولاً بديلة عن دياب، إلّا انّها لا تلحظ تسمية رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، الذي أفيد بأنّه سيعود اليوم الى ​بيروت​ من عمان التي وصل اليها من ​باريس​ أمس لتقديم واجب العزاء بالسلطان قابوس بن سعيد وتقديم التهاني للسلطان الجديد".

وإذ شدّدت أوساط عون على أن "الحكومة المقبلة لن تكون في كلّ الأحوال حكومة مواجهة أو لون واحد". قالت ردّاً على سؤال حول تأكيد دياب بأنّه ليس في وارد الاعتذار: "لا يمكن للرئيس المكلّف ان يتمسك بالتكليف اذا تبين له انّ القوى الاساسية التي سمّته تخلت مجتمعة عنه".