LBCI: قطع أوتوستراد بيروت- الحازمية بالكامل بالإطارات المشتعلة

أفادت قناة الـ"LBCI" عن قطع أوتوستراد بيروت- ​الحازمية​ بالكامل بالإطارات المشتعلة، مشيرة الى أن ​المحتجين​ يعملون أيضا على قطع المسلك الثاني وسط تلاسن بين عدد المحتجين وأحد الأشخاص الذي يحاول المرور.

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