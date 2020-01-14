شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كفر الشيخ يطلب من الحكومة إنشاء مؤسسة صناعية لزيادة إنتاج القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، عن محافظة كفر الشيخ، إقامة مؤسسة صناعية للاهتمام بإنتاج القطن فى المحافظة، وذلك للعمل على حل مشاكل الفلاح والتسهيل عليه فى زراعة القطن، لافتا إلى أن محاف كفر الشيخ مستعد لتقديم كافة التسهيلات فى هذا الأمر نظرا لتوافر الأرض اللازمة لإقامة المشروع عليها.

وقال عبد الله فى تصريح لــ"الخليج 365"، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء كل من الزراعة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال، بشأن خطة الدولة واستراتيجيتها لإنتاج وتسويق القطن، وأعزى ذلك إلى أن القطن المصرى يمثل شريحة كبيرة من المجتمع وهو محصول تاريخى بالنسبة لمصر ففى خمسينيات القرن الماضى كنا نزرع حوالى 2 مليون فدان للقطن فى حين نزرع فى الوقت الحالى حوالى 300 ألف فدان فقط.

وأكد عضو مجلس النواب، أن محافظة كفر الشيخ وحدها تنتج قرابة ال 43% من إنتاج مصر من القطن كما أن الدولة المصرية تعد دولة رائدة فى هذه الصناعة فنستطيع أن نطلق على مصر أنها الأب الشرعى لزراعة القطن فى العالم وذلك لعدة أسباب منها أن القطن المصرى يختلف فى جودته عن أى قطن آخر ولا تصل إلى جودته أى دولة أخرى.

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وقال عبد الله، أن هذه القضية يجب أن تكون محورية وتشغل بال الدولة بالشكل المطلوب ويجب على الحكومة أن تضع خطة كاملة لتطوير زراعة القطن فى مصر والعودة لما كانت عليه مصر فى السابق فى إنتاج هذا المحصول.