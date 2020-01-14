اليوم.. البرلمان ينظر في قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة بحضور أعضاء المجلس، للنظر في قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أعضاء البرلمان، بضرورة حضور الجلسة العامة، لنظر قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة للنواب الاثنين، أن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ومن ثم لابد من توافر الأغلبية المتطلبة لإقراره.

يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة يوم 4 نوفمبر الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.​