محافظ جنوب سيناء يبحث سُبل زيادة أعداد السائحين الصينين لشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمستشار القنصلي لسفارة الصين شين جيان، والمستشار الثقافي للسفارة شي يو وين، خلال زيارتهما لمدينة شرم الشيخ، لتعزيز العلاقات الودية في المجالات السياحية والثقافية والشئون القنصلية.

وبحث محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، سُبل زيادة أعداد السائحين الصينين القادمين للمدن السياحية بجنوب سيناء.

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وناقش الطرفان سبل زيادة أعداد الصينين الزائرين لشرم الشيخ، والمنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة، وأيضا مدينة سانت كاترين الذي يود السائحين الصينين زيارتها.

ووجّه محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الدعوة للسفير الصيني زيارة مدينة شرم الشيخ مرة أخرى.

جدير بالذكر أن وفد سفارة الصين، في زيارة لمنتجعات جنوب سيناء السياحية، خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير الجاري، لتفقد المقاصد السياحية بها، وزيارة مدينة دهب، كما التقوا بمدير أمن جنوب سيناء للاطلاع على المنظومة الأمنية، ومسئول تنشيط السياحة بالمحافظة.​