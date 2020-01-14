حرق كنيسة كفر حكيم ومتهمي "ولاية سيناء 4".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

- محاكمة 16 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم جبهة النصرة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم جبهة النصرة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

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- محاكمة الأم المتهمة بضرب ابنها في الطالبية

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الأم المتهمة بضرب نجلها في منطقة الطالبية، نكاية في والده.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بإخلاء سبيل الأم "تهاني إحسان"، بضمان محل إقامتها، وسَلمت الطفل لشقيقة الأم لحين عرضها على مركز لتقويم سلوكها.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة جنوب الجيزة الكلية، في 13 ديسمبر الماضي، بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعنف طفلًا وتضربه نكاية في والده.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها- آنذاك- أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته ولا تزال تستمع لأقواله، بينما انتقل فريق من النيابة على الفور إلى مسكن الطفل المجني عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية في الجيزة.

- إعادة محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة "كفر حكيم"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبدالتواب.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: "عبد الرؤوف. ن"، "سعيد. ي"، "حسام. ا"، "شريف. س"، "ياسر. س"، "طارق. إ".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.​