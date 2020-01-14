"دافئ وشبورة كثيفة".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء 14 يناير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتكون الشبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، كثيفة، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربًا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، توقع الخبراء، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 19

شبين الكوم 09 19

طنطا 09 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 19

بلطيم 10 19

مطروح 09 18

السلوم 08 17

سيوة 08 19

بورسعيد 10 19

دمياط 10 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 11 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 12 20

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نخل 04 19

نويبع 14 21

طابا 09 19

كاترين 02 14

الطور 10 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 23

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بني سويف 09 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 09 24

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 13 25

أبو رماد 14 21

حلايب 16 23

رأس حدربة 16 20​