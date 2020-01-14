رفض التدخل التركي.. كواليس مغادرة حفتر موسكو دون اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قالت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يرفض أي تدخل أو وساطات تركية أو مشاركة تركية، في الإشراف على وقف إطلاق النار في البلاد، لافتًا إلى أن المسودة الروسية تجاهلت عددًا من مطالب الجيش الليبي.

وأضافت المصادر لـ"العربية"، أن بند سحب القوات التركية من ليبيا لم يكن موجودًا في الهدنة، مشيرة إلى أن حفتر يتحفظ على عدم تجميد الاتفاقية بين "الوفاق" وتركيا.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في وقت سابق، بأن حفتر وصل إلى بنغازي بعد أن غادر والوفد المرافق له الثلاثاء موسكو، من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا.

وأضاف أن الاشتباكات تجددت في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي على فيسبوك أن عناصره "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر".