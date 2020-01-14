اليابان تقر الإنفاق على قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، استخدام نحو 506 ملايين ين (4.6 مليون دولار) من احتياطي الموازنة لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.

ويهدف التحرك إلى ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في المنطقة.

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