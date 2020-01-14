حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع طقس جاف وبارد، ويكون الطقس مستقرا تماما في كافة المناطق. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحيانا لتزيد الإحساس بالبرودة في ساعات الصباح والليل.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، ويسود طقس مستقر وجاف في كافة المناطق مع استمرار الرياح الشرقية، وتكون الأجواء باردة قليلا في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شرقية.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصا للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شبه ساكنة.

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في كافة المناطق. وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة خاصة في الفترة المسائية.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع جو بارد وغائم جزئي إلى غائم. وتبقى الفرصة قائمة لسقوط زخات من الأمطار في بعض الفترات.