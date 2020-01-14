شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تخصص 4.6 مليون دولار لاستقرار الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء، استخدام نحو 4.6 مليون دولار، من احتياطي الموازنة لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.

ويهدف التحرك إلى ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في المنطقة.