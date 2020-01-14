وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يؤكد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في موسكو

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، ​محمد الطاهر سيالة​ في العاصمة ​طرابلس​، مغادرتهم ​موسكو​ ووصولهم إلى ​إسطنبول​ بعد توقيعهم برعاية روسية وتركية على اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ مع ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة حفتر، مشيرا إلى أن "حفتر طلب مهلة للغد لدراسة مسودة الاتفاق وربما يوقع عليه بضغط من الروس".

هذا وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع ل​روسيا​ وتركيا مع الجهات الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، ​فايز السراج​ وقائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجهات الليبية لوقف إطلاق النار.