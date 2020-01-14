وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يؤكد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في موسكو

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سيالة في العاصمة طرابلس، مغادرتهم موسكو ووصولهم إلى إسطنبول بعد توقيعهم برعاية روسية وتركية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشيرا إلى أن "حفتر طلب مهلة للغد لدراسة مسودة الاتفاق وربما يوقع عليه بضغط من الروس".
هذا وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الجهات الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجهات الليبية لوقف إطلاق النار.
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