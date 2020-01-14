أكّد نقيب مُستوردي الأدوية كريم جبارة لصحيفة "الأخبار" أن "لا أزمة دواء بعد، لكننا لسنا في مأمن في ظلّ غياب السيولة حالياً وعدم التزام المصارف بتعميم مصرف لبنان". وعزا انقطاع دواء الـ puri-nethol إلى انتقال ملكية الشركة وهو أمر سابق للأزمة، أما الـ sprycell فمن المتوقّع تأمينه خلال أسابيع".
وأكّد توفّر الأدوية لدى الوكلاء، "لكن التأخير في التسليم قد يكون سببه التأخير في تسديد المُستحقات للشركات المُصنّعة بسبب غياب السيولة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب مستوردي الأدوية: لا أزمة دواء بعد، لكننا لسنا في مأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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