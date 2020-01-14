نقيب مستوردي الأدوية: لا أزمة دواء بعد، لكننا لسنا في مأمن

أكّد نقيب مُستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​ لصحيفة "الأخبار" أن "لا أزمة دواء بعد، لكننا لسنا في مأمن في ظلّ غياب السيولة حالياً وعدم التزام ​المصارف​ بتعميم ​مصرف لبنان​". وعزا انقطاع دواء الـ puri-nethol إلى انتقال ملكية الشركة وهو أمر سابق للأزمة، أما الـ sprycell فمن المتوقّع تأمينه خلال أسابيع".

وأكّد توفّر الأدوية لدى الوكلاء، "لكن التأخير في التسليم قد يكون سببه التأخير في تسديد المُستحقات للشركات المُصنّعة بسبب غياب السيولة".