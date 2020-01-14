أوضح رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن أن "العقود مع شركتَي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدد الحكومة العقود لا بقرار عادي ولا بقرار استثنائي، وبالتالي لا عملية تمديد للعقود والاسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من الحكومة".
ولفت الحاج حسن في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أنه "بموجب العقود، يُفترض أن يتم التسلّم والتسليم خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة"، مشيرا إلى أن "عدداً من أعضاء اللجنة والنواب اتصل به للتأكيد على استرداد القطاع"، داعيا إلى "جلسة للجنة تُعقد يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير الاتصالات محمد شقير".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: العقود مع شركتي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول دون تمديدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.