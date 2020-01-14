شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان": قانون المعاملات الإلكترونية ينهى حالات الغش الدوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة خلال الفترة المقبلة بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا القانون يواجه الإعلانات الوهمية ويحفظ بيانات المواطنين ويدعم الدولة فى مواجهة الأدوية المغشوشة وغير المصرح بها عبر الإنترنت.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات لـ"الخليج 365"، أن هناك نواب تقدموا بمشروع قانون للمعاملات الالكترونية يجرى مناقشته داخل اللجنة حاليا، إلا أنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون فى هذا الصدد أيضا خلال إسبوعين.

ولفت "بدوى" إلى أنه على سبيل المثال نجد إعلانات لأدوية للسكر وغيرها من الأمراض على الإنترنت فى حين أن مثل هذه الأدوية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، ومن ثم يجب أن يتم ضبط المتاجرين بمرض المصريين والقائمين على بيع هذه الأدوية.

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وأكد رئيس لجنة الاتصالات، أن قانون المعاملات الإلكترونية يعالج الخلل فى الإعلانات الوهمية فكثير منا يراها عبر الانترنت حاليا، وفى كثير من الأحيان تكون هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات وتزيد من معاناة المريض لا تعالجه.

وفيما يخص قانون الجريمة الإلكترونية الذى صدر من البرلمان، قال "بدوى"، إن هذا القانون مهم للغاية وبالفعل بدأت الدولة فى تطبيقه وتم ضبط عدد كبير من المتهمين فى عمليات النصب الإلكترونى، لافتا إلى أن تطبيق هذا القانون ساعد فى خفض الجريمة الإلكترونية فى مصر.

وأشار بدوى إلى أنه فى حال صدور قانون المعاملات الإلكترونية وبدء تطبيقه كما هو الحال بالنسبة لقانون الجريمة الإلكترونية سيتم الحد من عمليات النصب والغش الدوائى عبر الإنترنت.