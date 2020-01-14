شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يلتقي بأعضاء حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

زار رئيس وزراء بريطاينا بوريس جونسون أمس الاثنين ، أيرلندا الشمالية واجتمع مع أعضاء حكومة تقاسم السلطة الذين تم تعيينهم أوائل الأسبوع عقب جمود استمر لثلاثة أعوام.

واستقبلت أرلين فوستر، رئيسة الحزب الديمقراطي الوحدوي، وميشيل أونيل، زعيمة حزب شين فين في أيرلندا، رئيس الوزراء البريطاني في بلفاست.

وجرى إعادة تعيين فوستر يوم السبت كوزيرة أولى، وهو المنصب الذي كانت تشغله حتى انهيار حكومة تقاسم السلطة في يناير 2017، في حين تم تعيين أونيل نائبة الوزيرة الأولى.

ويرغب حزب فوستر في أن تبقى إيرلندا الشمالية في اتحاد مع بريطانيا، في حين يسعى حزب "شين فين" القومي إلى إيرلندا موحدة.

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وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية أن جونسون أعرب عن أمله في أن تساهم " النوايا الحسنة والحلول الوسط والعمل الجاد من جميع الأطراف" في بناء "مستقبل ساطع".

ومن المتوقع أن يكون على رأس أولويات الحكومة الأيرلندية قضية الخدمات الصحية في البلاد، وذلك على خلفية الإضرابات الأخيرة من جانب الممرضات.

كما زار رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بلفاست وقال إن اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998 أعيد تفعيله مرة أخرى. وكان فارادكار يشير إلى الاتفاق الذي يدعم عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية.

وناقش فارادكار أيضًا التعاون مع جونسون ، مشيرًا إلى الحاجة إلى اتفاق تجاري جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.