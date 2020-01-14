سيؤول: لا تشاؤم بشأن المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج

قال رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي-إن"، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو للتشاؤم بشأن المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج.

وأضاف مون أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تؤكد التزامه بالحوار.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية إلى أن العقوبات المفروضة على بيونج يانج أداة وليست غاية في حد ذاتها، لافتا إلى أن التعاون بين الكوريتين يمكن أن يؤدي إلى دعم دولي لرفع تلك العقوبات بشكل جزئي.



وكشف عن أن الصين لعبت دورا رئيسيا في محادثات كوريا الشمالية، ولكن هناك حاجة للمزيد من الدعم.

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وكان مون قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتسهيل الحوار بين واشنطن وبيونج يانج.



ودعا واشنطن وبيونج يانج مرارا وتكرارا إلى استئناف محادثاتهما بشأن نزع الأسلحة النووية سريعا، بعدما انتهت قمتهما التي عقدت في هانوي من دون اتفاق.

وكانت كوريا الشمالية قد أشارت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لكنها غير مهتمة بإجراء مزيد من المحادثات.

ووصلت المحادثات بين البلدين إلى حائط مسدود، إثر انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير/شباط 2019.

وكان كيم أعلن في عام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته، الأربعاء، تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.