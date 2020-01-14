شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: بعض المنشآت الرياضية بالإسكندرية متوقفة عن العمل منذ 25 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن زيادة عدد المنشآت الرياضية وفقا للنشرة السنوية للإحصاء النشاط الرياضي لعام 2018، التى أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، أمر محمود ولكن مطلوب تطوير المنشآت القائمة قبل التوسع فى إنشاء المزيد، خاصة وأن بعضها غير صالح للاستخدام وينقصه العديد من الخدمات مما يعنى أن وجوده والعدم سواء، ولهذا لابد من خطة تطوير على أرض الواقع قبل الحديث عن زيادة الأعداد الموجودة.

وأوضح "البطيخى"، أنه تقدم بطلب إحاطة حول تطوير المنشآت الرياضية، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على ألا يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل تطوير القائم بالفعل، والانتهاء من المشروعات المتوقفة، لافتا إلى أن الصالة المغطاة بإستاد الإسكندرية غير صالحة للاستخدام منذ أكثر من 15 سنة، بالإضافة لمجمع حمامات السباحة الذى تم هدمه منذ أكثر من 25 سنة ومن وقتها الأرض فضاء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه استكمالا للمنشآت الرياضية التى تستوجب تطوير على صعيد محافظة الإسكندرية، مركز شباب الأنفوشى، متابعا:" كان به فندق يخدم كل معسكرات الشباب والفرق الرياضية لمراكز شباب الإسكندرية والمحافظات، وهُدم منذ أكثر من 10 سنوات وحتى الآن لم توضع فيه طوبة جديدة، بالإضافة لنادى شباب السيالة بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم الحصول على وعود بإنشاء ملعب لخدمة منطقة سكنية كبيرة ولكن لم ينفذ حتى الآن، والأمثلة كثيرة بالإسكندرية وباقى محافظات الجمهورية".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، أصدر "النشرة السنوية للإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، ومن أهم المؤشرات الإحصائية وصول عدد المنشآت الرياضية إلى 5148 منشأة رياضية عام 2018، مقابل 5128 منشأة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.