اليوم.. "التعليم العالي" تستقبل وفدًا رفيع المستوى من فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: تستضيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من فرنسا برئاسة رئيس وكالة الفضاء الفرنسي. وذكرت الوزراة، في بيان لها، أن الوفد يبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفرنسية ووكالة الفضاء المصرية.​

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