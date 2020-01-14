بعد ساعات.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق في الفترة الصباحية، بإجمالي عدد 587 ألف و108 طلاب وطالبات.
ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات إلكترونيًا على أجهزة التابلت، وبنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.
كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق في الفترة المسائية.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقيًا، بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.
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