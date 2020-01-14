السيطرة على حريق في ورشة لصناعة الأثاث بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في ورشة لصناعة الأثاث بقرية الشعراء بمركز دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.
وجرى إخطار النجدة قبل امتداد ألسنة النيران إلى المنازل المجاورة.
وشارك عدد من الأهالي في إطفاء النيران، بعد تفحم الأثاث الموجود بالورشة.
وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ للتعرف على أسباب الحريق، الذي لم يسفر عن أي إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.
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