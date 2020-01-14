القيادة العامة للجيش الليبي: "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنت على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل "فيس بوك"، أن عناصر الجيش "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر".

يأتي ذلك، عقب وصول قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى مدينة بنغازي، بعد أن غادر والوفد المرافق له، الثلاثاء، العاصمة الروسية موسكو، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، لـ"العربية.نت" إن حفتر سيشترط حلّ المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.