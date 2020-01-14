محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
أفادت قناة "العربية الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنت على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل "فيس بوك"، أن عناصر الجيش "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر".
يأتي ذلك، عقب وصول قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى مدينة بنغازي، بعد أن غادر والوفد المرافق له، الثلاثاء، العاصمة الروسية موسكو، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.
في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، لـ"العربية.نت" إن حفتر سيشترط حلّ المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة العامة للجيش الليبي: "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.