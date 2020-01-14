كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وقبل قليل، غادر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو؛ دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

الجدير بالذكر أن موسكو دعت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى اجتماع لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت تقارير إعلامية، أن السراج وقع عليه بينما طلب "حفتر" مهلة للتفكير في بنوده.