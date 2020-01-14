عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء العنف ضد المحتجين الإيرانيين

الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الإثنين، إن الاتهامات بخصوص استخدام "قوة مهلكة" ضد المحتجين في إيران يتعين التحقيق فيها بشكل كامل.



وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن استخدام العنف ضد المحتجين على إسقاط طائرة مدنية "مقلقة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريس للصحفيين: "نتابع بشكل واضح وعن قرب بالغ المظاهرات التي تُجرى هذه الأيام في إيران، ويُذّكر الأمين العام بالحق في حرية التعبير وحق تجمع الناس بشكل سلمي".

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وخرج للشوارع محتجون ينددون بحكم رجال الدين في إيران وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في مواجهتهم، الإثنين، في ثالث يوم من المظاهرات التي أعقبت اعتراف السلطات بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بشكل خاطئ.

وأظهرت صور التُقطت خلال يومي المظاهرات السابقين جرحى يُنقلون وبرك دم على الأرض. وتسنى سماع صوت رصاص على الرغم من نفي الشرطة إطلاق النار.

وقال دوجاريك إن جوتيريس أُحيط علما بإعلان إيران أنها أسقطت طائرة الركاب بشكل غير مقصود.

وأضاف: "من الضروري أن تتأكد السلطات من إجراء تحقيق شامل وشفاف فيما جرى، في ذلك الحادث المأساوي، ومن أن التحقيق يُجرى وفقا للملحق رقم 13 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، وبمشاركة البلدان المعنية".