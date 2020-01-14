شكرا لقرائتكم خبر عن جمع 100 ألف توقيع بحملة شعبية فى تونس لإسقاط "الغنوشى" من رئاسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، عضو اللجنة الوطنية التونسية، أن التوقيعات الشعبية التى بدأت القوى السياسية التونسية المعارضة جمعها لإسقاط راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية من منصب رئيس البرلمان التونسى، تزايدت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، خاصة بعد الزيارة المثيرة للجدل التى أجرها راشد الغنوشى إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تلك الزيارة التى أكدت ارتباط تلك الحركة الإخوانية بالنظام التركى.

وقال عضو اللجنة الوطنية التونسية، لـ"الخليج 365"، أن القوى التونسية المعارضة بدأت في جمع التوقيعات الشعبية لإسقاط راشد الغنوشى، مشيرا إلى أنه تم الوصول حتى الآن إلى 100 ألف توقيع يطالبون بإسقاط الغنوشى من منصب رئيس البرلمان.

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وكانت حالة جدل واسعة أثارتها زيارة رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية راشد الغنوشى لتركيا، ولقاءه بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث أكد موقع تركيا الآن، أن زيارة غامضة ومفاجئة أجراها زعيم حركة النهضة التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، راشد الغنوشى، الذى يترأس البرلمان التونسى، إلى تركيا، ولقاء رئيسها رجب طيب أردوغان، وخلّفت شكوكًا وهواجس حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات الأخيرة في ليبيا، ومدى ارتباط تلك الحركة الإخوانية بتركيا

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الرئيس التركي استقبل، زعيم حركة النهضة في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول، وعقد معه اجتماعًا مغلقًا، ضمن زيارة جاءت بعد ساعات قليلة من سقوط الحكومة التي شكلّتها حركة النهضة وعدم منحها الثقة في البرلمان، وهي دوافع جعلت الأوساط السياسية والشعبية تنظر لهذا الاجتماع بكثير من التوجس، على ضوء المستجدات المحلية في تونس التي تستعد لتشكيل حكومة جديدة، وتعيش على وقع تراجع دور وتأثير حركة النهضة في المشهد السياسي، وكذلك الوضع الإقليمي، خصوصًا الأزمة الليبية التي تلعب أنقرة دورًا كبيرًا في تأجيجها وتعميقها.