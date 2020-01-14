“حاكوزة”..هكذا يحتفل المغاربة برأس السنة الأمزيغية – فيديو

رأس السنة الامزيغية أو حكوزة كما يسميها البعض هي مظاهر إحتفال لدى المغاربة، بحلول رأس السنة الأمازيغية، حيث تختلف تقاليد الإحتفال من منطقة إلى أخرى.
وعبرت إحدى المواطنات لـ”اليوم24″، أن “حاكوزة” هي مناسبة مثل “عاشوراء” وباقي المناسبات التقليدية، نشتري الدجاج ونحتفل رفقة اطفالنا بهذه المناسبة.
وتحكي زوبيدة إحدى بائعات الدجاج، أن “حكوزة” اليوم أو عيد الفلاحة بصيغ أخرى، نحتفل به عبر أطباق الدجاج و “الرفيسة” رفقة العائلة، وهي تقاليد ورتناها عن أجدادنا.
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