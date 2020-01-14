شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط تفتيش روسية لخروج مدنيي إدلب والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة. وأضافت الوزارة في البيان، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراضٍ تسيطر عليها قوات الحكومة السورية. وطالب الجيش الروسي الجماعات المسلحة بالسماح للناس بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك. وأفاد سكان ومعارضون، أن روسيا وحلفاءها أوقفوا الضربات الجوية على إدلب الأحد، بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع تركيا، لكن عددا قليلا منهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الاتفاق سيصمد.

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