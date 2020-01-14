شكرا لقرائتكم خبر عن قادة دول الساحل يشرحون موقفهم من عملية «برخان» والان نبدء بالتفاصيل
ويبحث قادة دول المجموعة في وقت لاحق جدوى الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، وتوضيح موقف دول الساحل من عملية «برخان» الفرنسية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، في ظل انتقادات شعبية ورسمية أفريقية لها، والمطالبة بوضع حد لها.
ويشارك في القمة، رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا)، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وينتشر في منطقة الساحل 4500 عسكري فرنسي ضمن عملية «برخان». ويرافق الرئيس الموريتاني وزيرا الخارجية والدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر قادة دول الساحل يشرحون موقفهم من عملية «برخان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.