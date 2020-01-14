شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: دور مهم للإعلام في نصرة القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الموضوعات التي تناقشها الدورة العادية الـ 12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تعقد في دبي يوم الخميس المقبل، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، والتحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة شعب فلسطين. وتحدث الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية رئيس الوفد إلى الاجتماع السفير قيس العزاوي، في تصريح له أمس، بأن الوزراء العرب أمامهم مشروع جدول أعمال يتضمن عددا من البنود الأساسية، ومن بينها الإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، إضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلا عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

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