حميدتي ومشار إلى جوبا لاستئناف المباحثات بين الفرقاء بجنوب السودان

يعتزم نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" وزعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان الدكتور رياك مشار، التوجه إلى جوبا من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة، ومن ثم تشكيل الحكومة الانتقالية بين الفرقاء بجنوب السودان.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن مشار وحميدتي يغادران إلى جوبا، الثلاثاء، للدخول فور وصولهما في اجتماعات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد الولايات وحدودها، حيث يقود السودان وساطة بين أطراف النزاع.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا ومبعوثا خاصا من الرئيس الكيني اوهوروا كينياتا قد وصلا إلى جوبا.

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وأعلن رئيس جمهورية جنوب السودان عن التوصل إلى اتفاق مع زعيم المعارضة المسلحة على تشكيل الحكومة الانتقالية، وذلك قبل انتهاء المهلة التي اتفق عليها الطرفان في نوفمبر/كانون الثاني الماضي المقدرة بـ100 يوم.

وقد عقد كير ومشار 3 اجتماعات على مدى 3 أيام بحضور الوسيط نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي لحل المشاكل العالقة، التي تتمثل في ملف الترتيبات الأمنية وعدد الولايات وحدودها.

وكانت المفاوضات بشأن الحكومة قد تعثرت سابقا بعد فشل الجانبين في التوصل إلى صيغة تفاهمية تقضي بتشكيل حكومة.

ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.