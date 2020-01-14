معلوف: حسب شكل الحكومة نعطي الثقة وحكومة الوحدة الوطنية لا تمشي في لبنان

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار معلوف​، "عدم الامكانية بتاتاً، السير بقاعدة "كلن يعني كلن"، ويجب تغليب لغة المنطق والمناقشة والحوار، والانتباه لعدم الحكم على كل السياسيين بالفساد، وكل سياسي في هذا البلد لديه جمهور وهذا الجمهور يستطيع الرد على الاتهامات".

وفي حديث تلفزيوني، أكد معلوف، ان "الحراك مواطن ​لبنان​ي، موجوع ويصرخ، بسبب طبقة سياسية، وعاش بالفساد والهدر، ومطلبهم هو مطلبنا، ويجب على كل الافراد في الدولة ان تعمل من اجل ​الشعب اللبناني​، وحزب "القوات اللبنانية" اول من سمع صوت الناس وقدم وزرائه الاستقالة من الحكومة، فعلى سبيل المثال الدولة تتكلف 4 مليار دولار على البواخر وحتى الأن لا يوجد كهرباء و"​التيار الوطني الحر​" يقول ان البعض يعرقل عمله، لذا قررت القوات الخروج من الحكومة، والأن القوات تطالب ب​حكومة تكنوقراط​ من اجل مصلحة البلد"، لافتاً الى انه "حسب شكل الحكومة نعطي الثقة، وحكومة الوحدة الوطنية لا تمشي في لبنان، بل على الأكثرية تأليف حكومة وان تتحمل مسؤوليتها، وكنا نتمنى على التيار الوطني الحر عدم طرح الوعود والقول ان ​خطة الكهرباء​ ستطبق خلال ثلاثة أشهر"، متمنياً على "التيار عدم التدخل في ​القضاء​، فعضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​ تقدم بدعوى قضائيّة ضد ​كهرباء زحلة​ الممثلة بأسعد نكد وحتى اليوم لم يصدر أي قرار"، مشدداً على ان "الشعب يريد كهرباء تربح الدولة وعملية انتاجها تكمن بطريقة صديقة للبيئة ".