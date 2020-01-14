الخزانة الاميركية: واشنطن لم تعد تعتبر الصين دولة تتلاعب بقيمة عملتها

اعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ في بيان صحفي إن ​الولايات المتحدة​ تتخلى عن تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، في خطوة تأتي قبل يومين من توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، بحسب ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية الإثنين.

وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس إنّ قيمة اليوان قد تعزّزت وإنّ ​الصين​ لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.

وكانت الوزارة أدرجت في 5 آب، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصين على قائمة الدول التي تخفّض قيمة عملتها مقابل الدولار من أجل تعزيز صادراتها على حساب الصادرات الأميركية.