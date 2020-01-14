فرضت ​الولايات المتحدة​ ​عقوبات​ على 7 شخصيات فنزويلية، بمن فيهم المشرع، لويس بارا، الذي تم انتخابه رئيسا للبرلمان الفنزويلي من قبل النواب المؤيدين للرئيس ​نيكولاس مادورو​.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ في بيان له أن "الولايات المتحدة تحمل بارا وحلفاءه مسؤولية عرقلة العملية الديمقراطية في ​فنزويلا​".

وردا على هذا القرار، أعلن لويس بارا "رفضه للعقوبات"، معتبرا إياها تدخلا في عمل البرلمان الفنزويلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أميركا تفرض عقوبات على رئيس برلمان فنزويلا المدعوم من قبل مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.