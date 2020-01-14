رئيس وزراء كندا: لم يتم تحذيري من الضربة الأميركية التي قتلت سليماني

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ إنه لم يتلق تحذيرا بشأن الضربة الجوية الاميركية التي تسببت في مقتل قائد ​فيلق القدس​ ب​الحرس الثوري الإيراني​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​.

اضاف ترودو في حديث تلفزيوني، "أعتقد أنه لو لم تكن هناك توترات ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان الكنديون الذين قضوا في حادثة الطائرة الأوكرانية في بيوتهم مع أسرهم الآن".

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