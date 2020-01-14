شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى لتنظيم الإعلام يكشف: محظورات يجب تجنبها فى الإعلانات المذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر التى أصدرها بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف، عددا من المحظورات فى الإعلانات التى يتم بثها على وسائل الإعلام، وذلك حفاظا على الأطفال، جاء من بين تلك المحظورات، حظر الإعلان عن الأطعمة الضارة أو غير المسجلة وحظر نشر أو عرض أو تعميم أى مواد مطبوعة أو انتاجات صوتية أو بصرية تتناول الغرائز الأساسية أو تجميل السلوك المخالف لقيم المجتمع على الأطفال أو تؤدى بهم إلى ارتكاب سلوك إجرامى.

وتضمنت المدونة عددا من المعايير الواجب اتباعها فى المعايير من بينها، أنه يجب أن تحترم الإعلانات حقوق الأطفال، وأن تعلو سلامتهم ورفاهيتهم فوق كل المزايا الأخرى، وأنه يجب أن تسبق الإعلانات فاصل واضح عن المحتوى الذى سيتم بثه، وأنه يجب ألا تتجاوز الفترات الإعلانية 3 دقائق و50 ثانية، ولا يسمح بعرضها إذا كان المحتوى موجه للأطفال ومدته أقل من 30 دقيقة، وأنه يجب ألا تروج الإعلانات التى يتم بثها خارج فترات ذروة المشاهدة للأغذية والمشروبات غير الصحية، والسلوك الضار، أو التلميحات غير الملائمة.

كما تضمنت المدونة، حظر الإعلان عن منتجات غير مناسبة لهذه الفئة العمرية، وأنه يجب ألا تشجع الإعلانات على اتباع عادات الاستهلاك غير الصحية للأغذية أو ممارسة أنماط حياتية غير سليمة، وأنه يجب ألا يقوض الإعلان من السلطة الأبوية ولا يتحدى القيم العائلية التقليدية.