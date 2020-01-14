شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى عن مناقشة أول استجواب: "هنجيب جون فى وزارة الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مُقدم استجواب لوزيرة الصحة، والذى سيُناقش، اليوم الثلاثاء، كأول استجواب تحت القبة فى الفصل التشريعى الأول، إن الهدف من تقديم الاستجواب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحدة من أهم القطاعات الطبية على مستوى الجمهورية، متابعا:" هنزل الوزيرة الملعب.. وهنجيب جون فى الوزارة إن شاء الله.. وهدفى تحسين الخدمة للمواطنين فى كافة المستشفيات الحكومية وبولاق الدكرور نموذج مُصغر للمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية".

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مستشفى بولاق الدكرور تعانى من التهالك، وتدنى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى، مما تسبب فى معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج، فى الوقت الذى تشهد فيه المنظومة الطبية اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال إطلاق مزيد من المبادرات الطبية التى حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، سواء القضاء على فيرس سى أو قوائم الانتظار، والبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

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وأشاد عضو مجلس النواب، بإدراج أول استجواب على جدول أعمال الجلسة العامة فى الفصل التشريعى الأول عن منظومة الصحة بشكل عام، واتخاذ منطقة بولاق الدكرور نموذج للمناطق الشعبية يؤكد اهتمام الجهة التشريعية أيضا بالمنظومة، وترجمة حقيقية لاهتمامات القيادة السياسية بالقطاع الطبى.

وخصص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة اليوم الثلاثاء، لنظر الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى، الأمر الذى يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج، ويعد هذا الاستجواب الأول الذى يناقش تحت قبة البرلمان منذ دور الانعقاد الأول.