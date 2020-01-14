"العربية": حفتر غادر موسكو دون توقيع اتفاق بوقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مراسل فضائية "العربية"، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، غادر العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكانت موسكو، قالت إن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، وقّع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وقتًا إضافيًا لدراستها.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو: "أود الإعلان عن تقدم تم تحقيقه حتى هذه اللحظة، وجرت منذ صباح اليوم مشاورات مكثفة بمشاركة الطرفين الليبيين بدعم من وزراء الخارجية والدفاع للجمهورية التركية والاتحاد الروسي. وتم خلالها النظر في وثيقة تسمح بتحديد المسائل المتعلقة بنظام وقف إطلاق النار، الذي تم إعلانه في منتصف ليل 12 يناير".

وأوضح لافروف: "تمت دراسة مشروع الوثيقة النهائية هذه لاجتماعات اليوم بشكل مفصل، ومثل موضوعًا لمفاوضات جديدة للغاية، ويمكننا اليوم الإعلان عن تحقيق تقدم معين".