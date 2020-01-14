عقوبة داعشية يطبقها الحوثي على شباب صنعاء

عاقب قيادي في ميليشيا الحوثي، الموالية لإيران، مجموعة من الشباب والمراهقين في صنعاء، بطريقة مماثلة لتنظيم داعش الإرهابي. وذلك وفقا لمقطع فيديو متداول بشكل كبير، يظهر فيه قيادي للحوثيين يمسك شفرة حلاقة حادة، ويحلق شعر رؤوس مجموعة شباب عنوة، بتهمة الوقوف أمام مدارس للبنات ومشاهدتهن أثناء الخروج، ويظهر مقطع فيديو، أحد مشرفي الحوثيين في صنعاء وهو يمسك بشفرة حادة ويحلق، عنوة، شعر رأس شاب في العشرينات من العمر «صفر».

ذريعة لمضايقة السكان

قال ناشطون وسكان محليون، إن القيادي الحوثي أقدم على الخطوة بذريعة معاقبة الشباب بسبب وقوفهم أمام مدارس حكومية ومشاهدة الطالبات أثناء الخروج. وتحاصر قوات الحوثي الشباب بشكل كبير في صنعاء وفي المناطق التي تسيطر عليها، وذلك نظرا لرفض الكثير منهم الانخراط أو الموافقة على الذهاب إلى جبهات القتال. يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم حلاقة شعر الرأس «صفر» كعقوبة في أوج سيطرته على مناطق في العراق وسورية.

مقتل قيادي حوثي

ميدانيا، نفذت وحدة المهام الخاصة في قوات المقاومة الوطنية عملية نوعية خلف خطوط العدو الحوثي أسفرت عن مصرع قيادي حوثي بارز وثلاثة من مرافقيه في جبهة البرح - غرب محافظة تعز.

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وأفاد مصدر في الإعلام العسكري، أن أفرادا من وحدة المهام الخاصة تمكنوا من اختراق مواقع الميليشيا الحوثية بجبهة البرح، في المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن، وتنفيذ كمين محكم لقائد قطاع البرح للميليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة. وأشار المصدر إلى أن العملية التي جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي شهارة وثلاثة من مرافقيه، وأن أبطال كتيبة المهام الخاصة تمكنوا من العودة لمواقعهم دون أية خسائر بشرية.

نزع 1187 لغما

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2020، من انتزاع 1187 لغما منها 17 لغما مضادة للأفراد، و367 لغما مضادة للدبابات و786 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 123.000 لغم، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.