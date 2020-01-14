أربيل لنصر الله: صوتك مرتجف وأسلوبك صبياني

أربيل (وكالات)

ردت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، على زعيم ميليشيات «حزب الله» اللبنانية، حسن نصر الله، ووصفته بـ«الصبياني وصاحب الصوت المرتجف والمحروم من الشمس».

وجاء رد حكومة الإقليم، بعدما طالب «نصر الله» رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، بتقديم «الشكر لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والاعتراف بدعمه الإقليم في الحرب ضد داعش»، وقال نصر الله أيضاً: «أبلغني سليماني أن يدي بارزاني كانتا ترتجفان، عندما زاره في اليوم الثاني لدخول التنظيم داعش إلى العراق».

ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، على نصر الله، في بيان صحفي: «لم نستغرب أبداً من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني، وأنت تهاجم إقليم كردستان وزعيم أمة، فأنت المحروم لسنين طوال من أشعة الشمس، والمختبئ مرعوباً في السراديب والأنفاق تحت الأرض، تتهجم وتهين شعباً مناضلاً، بدلاً من ذلك كان الأجدر بك أن تدافع عن هذا الشعب الذي يعاني الظلم والاستبداد منذ عقود».

وأضاف البيان: أن «قوات البيشمركة، لا غير، هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدرنا، وعبرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا»، وتابع قائلاً لزعيم ميليشيات «حزب الله» الإرهابية: «أنت الذي لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفاً من أعدائك، لماذا تحاول النيل من أمة لا رابط يربطك فيها، كما أن الرئيس بارزاني هو رمز الصمود لشعب كردستان، وأن جباناً ورعديداً مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه»، وفق تعبيره.