ضمن المناورة «قادر 2020».. الجيش المصري يعيد تمركز طائراته المقاتلة

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الجيش المصري إعادة تمركز قواته الجوية وطائراته من مختلف الطرازات بعدد من القواعد العسكرية، لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في تدريبات المناورة العسكرية «قادر 2020» على مختلف الاتجاهات. وقال المتحدث العسكري للجيش المصري إن القوات الجوية نفذت عدداً من طلعات الاستطلاع، وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة بتنسيق مع قوات الدفاع الجوي، كما قدمت الدعم للقوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

وشهدت المناورة أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات، مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية، والاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي، والبحث، والإنقاذ.

ونفذت المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود، وأجرت قوات المظلات الأنشطة التدريبية، وتضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، وتنفيذ إبرار جوي لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر، وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية.

وشملت الأنشطة تأمين مناطق الإنزال وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذلك إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر «الشينوك» المتمركزة على سطح حاملة المروحيات «ميسترال»، وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ.

كما تعاونت قوات حرس الحدود مع القوات الجوية في تأمين الحدود والسواحل المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط، وإحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية، وتشديد إجراءات التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية.