بريطانيا تستدعي السفير الإيراني رداً على توقيف مبعوثها في طهران

عواصم (وكالات)

تظاهر مئات الإيرانيين في طهران لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على إسقاط الجيش الطائرة الأوكرانية، فيما رفضت طهران تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي عبر فيها عن تأييده للمظاهرات في إيران، جاءت هذه التطورات فيما استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن للاعتراض على توقيف مبعوثها في طهران لفترة وجيزة، كما أعلنت أوكرانيا أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع ستنقل جثث الأوكرانيين الـ11 الذين قضوا في تحطم الطائرة، مشيرةً إلى اجتماع للدول الخمس التي قُتل رعايا لها في الطائرة في لندن الخميس القادم لبحث اتخاذا إجراء قانوني. وتظاهر مئات الأشخاص أمس، في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

بدورها، قالت الشرطة الإيرانية إن أفرادها لم يطلقوا النار على المحتجين، وذلك بعد نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إطلاق نار وبركاً من الدماء.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية رفض أمس، تغريدات الرئيس الأميركي عبر فيها عن تأييده للإيرانيين، قائلاً إن «الشعب الإيراني سيظل يتذكر أن ترامب قتل قاسم سليماني وأنه سبب معاناة الكثيرين من مصاعب اقتصادية». وقال علي ربيعي إن «ترامب، الذي طالب السلطات الإيرانية في تغريدات بالفارسية والإنجليزية بعدم قتل المحتجين وأثنى على الشعب الإيراني، يذرف دموع التماسيح عندما يعبر عن قلقه على الإيرانيين».

وفي سياق آخر، أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أمس، أنه تم استدعاء السفير الإيراني في لندن إلى مقر وزارة الخارجية لإبداء الاعتراض على القبض على السفير البريطاني في طهران، واعتبر المتحدث أن القبض على السفير البريطاني في طهران، انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا ويجب التحقيق في الأمر. وشدد المتحدث على أن «لندن تسعى للحصول على تطمينات بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً».

وأكد المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أن «الاتفاق النووي هو الترتيب الوحيد الذي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي»، مشدداً أن «بريطانيا ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي».

من جهة أخرى، قال المتحدث إن «بريطانيا ستواصل عمل كل ما بوسعها لتحقيق العدالة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، بما في ذلك دفع التعويضات».

إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع ستنقل جثث الأوكرانيين الـ11، الذين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن فريقاً من المختصين باشروا عملهم لاستعادة جثث الضحايا، وأنه يمكن تعزيز الفريق إذا اقتضت الضرورة.

بدوره، قال وزير خارجية أوكرانيا إن الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في الطائرة، ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذا إجراء قانوني.

وقال فاديم بريستايكو، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة، وقال إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس «هراء». كما قال إن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى كييف.