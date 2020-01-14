مستشار سابق للأمن القومي الأميركي لـ«الاتحاد»: ليبيا مشكلة دولية يجب حلها سريعاً

بسام عبد السميع (أبوظبي)

قال الجنرال جيمس جونز، الرئيس التنفيذي الفخري للمجلس الأطلسي الأميركي، مستشار الأمن القومي في عهد أوباما، إن ليبيا أصبحت مشكلة دولية يجب حلها سريعاً، معرباً في تصريحات لـ «الاتحاد» عن اعتقاده بأن ما حدث من إزالة القذافي من الحكم من دون التفكير فيما سيحدث بعد ذلك كان خطأ كبيراً، وقال «أعتقد أن التاريخ سيكشف ذلك، وعلى الولايات المتحدة إعادة الأمن وتعافي الاقتصاد حتى تعود ليبيا إلى المجتمع الدولي».

وتابع: « الاتحاد الأوروبي يريد أن يلعب دوراً، وهذا يعتمد على ما يريده وقد يكون دوراً اقتصادياً تدريبياً أو دوراً استشاريا».

وأكد جونز «من المهم جداً أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها بالمنطقة وأصدقائها وحلفائها، رغم وجود بعض الشكوك حول الدور الأميركي، حيث يوجد بعض الحديث عن استقلال الولايات المتحدة في الطاقة بما يشير إلى أن أنها ستترك المنطقة لكن هذا ليس صحيحاً».

وبشأن خروج القوات الأميركية من العراق، قال جونز: «أنا مع الرأي الذي يقول إن الحرب على العراق عام 2003 كانت خطأ كبيراً، لأنها بدأت من دون وجود خطة شاملة لما سيحدث بعد صدام حسين، وما زلنا ندفع الثمن حتى الآن، وأعتقد أن المالكي كان كارثة للعراق، ومن الناحية الاستراتيجية، سيكون من الخطأ الانسحاب، خاصة من الشمال العراقي.