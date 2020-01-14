الإمارات تخفف معاناة مرضى الملاريا والضنك بالحديدة

عدن (الاتحاد) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى المناطق المحررة في محافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها لإنعاش الخدمات الصحية وإيصالها للمحتاجين في المناطق المتضررة بالساحل الغربي.

وسيرت «الهيئة» عيادتين متنقلتين إلى عدد من القرى النائية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب رصد العشرات من الحالات المصابة بوباء حمى الضنك والملاريا، حيث سارع الفريق الطبي باستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات وتشخيصها بعمل الفحوص المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني.

وأوضحت مصادر صحية مرافقة للعيادتين المتنقلتين أن الفريق الطبي باشر استقبال العشرات من الحالات المرضية المصابة بالحميات القاتلة التي تفشت مؤخراً في الكثير من القرى النائية على امتداد الساحل الغربي، مشيراً إلى أن انعدام الخدمات الصحية في تلك المناطق البعيدة عن المستشفيات والمراكز الطبية أسهم بشكل كبير في تزايد حالات الإصابة بالأمراض والأوبئة القاتلة في صفوف الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن العيادات المتنقلة المدعومة من «الهلال الأحمر» الإماراتي قدمت الرعاية الصحية والعلاجية لأهالي التحيتا والنازحين الموجودين في المديرية بشكل مجاني. وعبر المواطنون اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية.

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