أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل مع القادة العراقيين "لتحديد المكان الأنسب" بشأن نشر القوات الأميركية هناك.

وأوضح بومبيو، في لقاء في معهد "هوفر" في كاليفورنيا، أنه "سيتم،?? ??في نهاية الأمر، التوصل إلى حل لوضع قواتنا داخل العراق وسنعمل مع... الزعماء المنتخبين في العراق لتحديد المكان المناسب" لوجود الجنود الأميركيين.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب طلب من السلطات في بغداد، الأسبوع الماضي، للاستعداد لسحب تلك القوات من العراق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: ننسق مع العراق لتحديد مكان لنشر قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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